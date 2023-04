Modric ko, ansia Real. Ancelotti: "Non so quando tornerà". Le ultime

"Si è infortunato e non sappiamo quando tornerà . Vediamo se riuscirà a recuperare in tempo per la finale di Coppa del Re, di sicuro io lo spero, ma ad ora non sappiamo altro. La cosa ci rattrista". A parlare è Carlo Ancelotti , allenatore di un Real Madrid alle prese con una Liga ormai sfuggita a meno che il Barcellona non si faccia male da solo (blaugrana avanti di 11 punti a 7 giornate dal gong) e con il rush finale nella coppa nazionale e in Champions League (prossimo avversario il lanciassimo Manchester City di Pep Guardiola , con una tra Inter e Milan avversaria in finale) alle porte. Il giocatore in questione non è esattamente un talento della new wave (classe 1985), ma di poesia nei piedi ne coltiva parecchia e insomma, se manca Luka Modric ("Insostituibile, per noi", aggiunge Carletto) per i merengues sono guai.

Tra Luka e Carletto

In vista c’è la sfida della 32ª giornata di Liga contro l’Almeria, ma l’impegno è considerato quasi una sorta di antipasto, un warm up in vista delle scadenze ben più importanti. I blancos lo affronteranno senza Modric alle prese con un guaio muscolare rimediato in occasione della partita persa malamente col Girona. Il croato, che giusto qualche ora prima aveva ribadito di voler rimanere al Real dopo il secco no manifestato dinanzi alle succose offerte di marca araba, a meno di novità non ci sarà neppure in Real-Osasuna, finale di Coppa del Re in programma sabato 6 maggio allo Stadio de la Cartuja di Siviglia. Quanto al suo futuro, invece, Ancelotti ha ribadito che "è già scritto, resterò fino al 2024, poi non so". E quel "non so" tiene vive le speranze della federazione brasiliana di tesserarlo per la panchina della Seleçao.