La Real Sociedad torna vincere: 2-0 casa dell'Osasuna

PAMPLONA (Spagna) La 32ª giornata della Liga si apre con la Real Sociedad torna a vincere dopo il pareggio a casa del Betis. I Txuri-urdinak espugnano il campo dell'Osasuna per 2-0 e si portano a quota 58 punti a +8 sul Villarreal 5° in campo domenica contro il Celta Vigo. Partita sbloccata al 6' da Carlos Fernandez bravo a beffare il portiera da distanza ravvicinata con la sfera che tocca sul ginocchio di Herrera per auto-gol che vale l'1-0. La rete della tranquillità arriva nei tempi di recupero (91') con Kubo.