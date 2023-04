Liga, l'Atletico Madrid di Morata ne fa 5 al Valladolid e va a -2 dal Real

Escalante e Guardiola regalano il successo per 2-1 al Cadice nello scontro diretto per la salvezza contro il Valencia. Non basta agli ospiti il guizzo di Lino. Con questa vittoria il Cadice sale a 35 punti in classifica, mentre il Valencia resta bloccato a quota 33. Successo per 3-1 del Villarreal in casa contro il Celta Vigo nella 32esima giornata della Liga. A decidere il match in favore della formazione di Setien - che ha anche fallito un penalty con Parejo - le reti di Nicolas Jackson (doppietta) e Ramon Terrats. Inutile per gli ospiti il guizzo di Larsen. Con questa vittoria il Villarreal sale a 53 punti in classifica, mentre il Celta Vigo resta fermo a quota 39. Un rigore trasformato da Joselu al 38' regala una pesante vittoria in chiave salvezza per 1-0 all'Espanyol in casa contro il Getafe nella 32esima giornata della Liga. Con questo successo l'Espanyol si porta al penultimo posto in classifica a 31 punti agganciando proprio i madrileni e rilanciando le proprie ambizioni di restare nella massima serie.