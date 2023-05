Ancelotti come Allegri, la risposta su Antetokounmpo. E sul Brasile...

Alla vigilia del turno di Liga contro la Real Sociedad , a San Sebastian, Carlo Ancelotti ha voluto dribblare le domande sul suo futuro, rispondendo alle diverse voci che lo vorrebbero sulla panchina del Brasile a partire dalla prossima stagione. Il tecnico del Real Madrid ha dichiarato: "Del mio futuro e dell'ipotesi Brasile non parlo: dico solo che è una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Seleçao , perché io non ho parlato con nessuno".

Ancelotti come Allegri, il riferimento ad Antetokounmpo

L'allenatore italiano, che a breve affronterà il Manchester City per accedere in finale di Champions League, ha poi reso omaggio allo scudetto del Barcellona in arrivo: "È stato continuo per tutta la stagione, se lo vince sarà perché lo ha meritato". Infine, parlando dell'annata dei Blancos, Ancelotti ha voluto 'imitare' quanto fatto da Allegri nella conferenza stampa prima della partita contro il Bologna, dicendosi d'accordo con il greco della Nba Antetokounmpo: "Sono d'accordo al 100% con le sue parole: nello sport non esiste fallimento, si perde molto più di quello che si vince. Anche se il mio palmares...".