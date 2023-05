Juve, il Siviglia si batte così: Juanpe-Castellanos, gioia Girona

SIVIGLIA - Da Siviglia arrivano segnali incoraggianti per la Juventus in vista della semifinale di Europa League in scena l'11 maggio. La squadra spagnola è stata infatti sconfitta in casa dal Girona per 2-0 nell'ultimo match della 32ª giornata della Liga giocando una partita passiva dove, nel complesso, gli ospiti hanno dominato. Gli uomini di Michel hanno giocato una partita aggressiva, sfacciata, prendendosi qualche rischio ma pressando con continuità i padroni di casa che hanno mostrato le loro tante lacune difensive. Difesa costantemente in difficoltà ma anche l'attacco non ha brillato: il Siviglia non ha quasi mai creato occasioni pericolose per la porta difesa da Gazzaniga, il tutto con gli ex Serie A impalpabili come Lamela, Suso (sua l'unica occasione arrivata al 95' colpendo la traversa) ed il Papu Gomez che si è fatto notare a sprazzi.