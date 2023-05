Barcellona, mani sulla Liga: Jordi Alba stende l'Osasuna

Sul filo del rasoio il Barcellona strappa la vittoria contro l'Osasuna grazie ad una perla di Jordi Alba che mette a segno un gol fondamentale verso la vittoria del 27° titolo di Spagna. Contro ogni pronostico è stata una partita complicata per i blaugrana: a metà primo tempo la svolta della gara perchè gli ospiti restano in 10 a causa del rosso diretto dato ad Herrando. La palla resta sempre saldamente tra i piedi del Barcellona che al 36° deve fare a meno dell'infortunato Gavi, sostituito da Ansu Fati. Nella ripresa la squadra di Xavi cerca con insistenza la rete del vantaggio: a Lewandowski viene annullato un gol per fuorigioco ma all'85° su assist di De Jong, Jordi Alba buca Fernandez e regala i tre punti al Barça.