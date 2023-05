Siviglia, infortunio Suso con l’Espanyol: Juve a rischio? Cosa è successo

SIVIGLIA (Spagna) - Brutta notizia in casa Siviglia in vista dei prossimi impegni europei dove dovranno affrontare nel giro di una settimana per due volte la Juventus in semifinale di Europa League. Durante il 33° turno di Liga, nel match del Sanchez Pizjuan tra Siviglia ed Espanyol, il tecnico Mendilibar è stato costretto ad un cambio forzato alla mezz'ora di gioco. Infortunio muscolare per Suso che ora rischia di dover rinunciare al doppio scontro contro i bianconeri di Allegri.