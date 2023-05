Juve, guarda che Siviglia! Incredibile rimonta: con l'Espanyol finisce 3-2

SIVIGLIA (Spagna) - Nel 33° turno di Liga torna al successo il Siviglia che passa per 3-2 al Sanchez Pizjuan contro l'Espanyol al termine di una gara dai mille colpi di scena. La formazione di Mendilibar riscatta il ko della scorsa giornata e si prepara per affrontare l'andata della semifinale di Europa League contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Nel weekend prossimo, infatti, la Liga riposerà per lasciar spazio alla finale della Coppa del Re e il prossimo impegno sul calendario degli andalusi è quello contro i bianconeri all'Allianz Stadium. Buone notizie per il risultato, ma è l'infortunio di Suso a preoccupare l'ambiente del club spagnolo.