Siviglia, Mendilibar pensa alla Juve: "Puntano in alto". E su Suso...

SIVIGLIA (Spagna) - Torna al successo nella Liga, il Siviglia che vince in rimonta il match casalingo contro l'Espanyol. Dopo il 3-2 del Sanchez Pizjuan, il tecnico del club andaluso José Luis Mendilibar ha commentato così la gara: "È stato come scrivere un libro. Abbiamo iniziato bene, con il pareggio loro sono migliorati molto e sono stati più bravi di noi. Penso che siamo riusciti a metterli nella propria metà campo e ci hanno preso pochissime ripartenze e così sono arrivati ??il ??rigore di Ocampos e il gol di Gueye. Chiunque avrebbe potuto vincere, ma siamo stati in grado di alzarci e vincere". Ora il prossimo impegno è la semifinale di andata di Europa League contro la Juventus, Mendilibar spiega: "Penseremo alla Juve giovedì prossimo, è una squadra che punta molto in alto, ma noi possimao sognare. È molto difficile giocare ogni tre o quattro giorni, è più dura di quanto sembri. In campionato abbiamo 44 punti e cercheremo di arrivare il più in alto possibile".