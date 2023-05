Liga, il Real Madrid vince di misura sul Getafe: decide Asensio

Il Real Madrid batte di corto muso il Getafe per 1-0 e torna per una notte a -11 punti dal Barcellona capolista. I Blancos conducono una gara chiusa e equilibrata, sbloccata solo a metà secondo tempo dalla zampata di Asensio, abile a sfruttare l'assist di Lucas Vazquez. Al Getafe non basta una buona prestazione per uscire dalla zona retrocessione. Il Villarreal travolge l'Atletic Bilbao 5-1 e consolida il quinto posto in classifica in piena zona Europa League: decidono le doppietta di Baena e Jackson insieme all'autorete di Paredes.