Barcellona, Liga e paura: poker all'Espanyol, poi fuga inseguiti dai tifosi

BARCELLONA (Spagna) - Missione compiuta per il Barcellona, ma la festa non è potuta cominciare come avrebbe voluto. Con quattro giornate d'anticipo, il club blaugrana conquista la 27esima Liga della sua storia. Lo fa battendo senza problemi l'Espanyol nel derby, con un 4-1 in trasferta che sancisce la parola fine a una cavalcata iniziata nel novembre 2021 con l'arrivo di Xavi in panchina. L'ex capitano è stato in grado di creare i presupposti per avviare un nuovo ciclo vincente, in un club con molti problemi economici e orfano di Leo Messi.