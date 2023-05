Liga, ko indolore per il Barcellona: 1-2 contro la Real Sociedad

Il Barcellona , laureatosi campione di Spagna nell'ultimo turno in casa dell' Espanyol , perde al Camp Nou contro la Real Sociedad . I blaugrana sono stati sconfitti con il risultato finale di 1-2 dalla squadra di Alguacil subendo i gol di Merino e Sorloth . Per la squadra di Xavi la sconfitta è chiaramente indolore, mentre per gli ospiti il successo rappresenta un importante step per la qualificazione alla prossima Champions League : grazie al successo contro il Barça la Real Sociedad si porta infatti a +5 sul Villarreal quinto. I blaugrana vanno sotto nel punteggio ad inizio partita, e nonostante il grande numero di occasioni create subiscono anche il gol del raddoppio al 72' prima di accorciare con Lewandowski al 90'.

Barcellona-Real Sociedad 1-2: tabellino e statistiche

Liga, gli altri risultati

Il Girona cade in casa contro il Villarreal con il risultato finale di 1-2: Lopez risponde a Pino ma non basta, il gol decisivo lo realizza Moreno in extremis al 94'. L'Athletic Bilbao si impone per 2-1 contro il Celta Vigo: Berenguer rende vana la rete del momentaneo pareggio di Larsen dopo il vantaggio firmato Williams. Vince in casa anche l'Almeria nella sfida contro il Maiorca: 3-0 senza storia, Lazaro grande protagonista con una tripletta. Pareggio per 1-1 tra Getafe ed Elche: l'ex Torino Lucas Boye risponde a Munir El Haddadi.