Roma, il Siviglia non va oltre lo 0-0 nel derby con il Betis

SIVIGLIA (Spagna) - Giornata di Liga segnata dal caos in Valencia-Real Madrid con la rabbia di Vincius scatenata dai cori razzisti dai tifosi del Mestalla, chiusa dal derby andaluso tra Siviglia e Betis senza reti. Termina 0-0 al Sanchez Pizjuan con i padroni di casa che dopo le fatiche contro la Juventus si accontentano di un punto in attesa della finale di Europa League contro la Roma di Mourinho. Un punto che allontana le speranze Champions dei biancoverdi, nonostante i tentativi iniziali con Iglesias a rendersi pericoloso. Nella ripresa gli uomini di Mendilibar si rifanno sotto con Lamela e Suso che sciupano due buone occasioni, nel finale espulsione per Miranda nel Betis, ma il forcing dei padroni di casa non ferisce: è pari a reti bianche.