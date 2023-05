Vinicius, la nota del Valencia: "Individuato il tifoso, severità massima"

VALENCIA (Spagna) - "Il Valencia CF, da sempre impegnata contro il razzismo e la violenza in tutte le sue forme, comunica che la polizia ha identificato un tifoso che si è reso protagonista di gesti razzisti nei confronti di Vinícius Jr nella partita della 35ª giornata di Liga contro il Real Madrid disputata al Camp de Mestalla e si sta occupando di confermare l'identità di altri possibili implicati". Poco dopo la nota dei Blancos, anche il Valencia - sul proprio sito ufficiale - ha diramato un comunicato dopo gli spiacevoli fatti con vittima il giovane attaccante brasiliano: "A partire dal momento degli eventi, stiamo analizzando tutte le registrazioni disponibili , lavorando con la massima rapidità".

Vinicius, insulti razzisti, rissa e lite coi tifosi: Valencia-Real dura 107'

Vinicius, il Valencia, il razzismo e il precedente in Europa League

"Il Valencia CF ha un avviato un procedimento disciplinare, applicando la massima severità contro i tifosi, alcuni espulsi dallo stadio di vita, e collaborando con la polizia e le autorità competenti. Il Club condanna fermamente questo tipo di comportamento, che non trova posto nel calcio e nella società e che non corrisponde ai valori del Valencia CF e la sua passione. In questo modo riaffermiamo la nostra posizione contro il razzismo agendo con la stessa forza del 2019, quando un tifoso che fece gesti fascisti e saluti romani ai tifosi dell'Arsenal nella partita di Uefa Europa League fu espulso a vita", conclude la nota del Valencia.

Vinicius e Ancelotti contro il razzismo: Liga nel caos dopo Valencia-Real