Liga, Kubo avvicina la Real Sociedad alla prossima Champions League

Tre gli anticipi della 36esima giornata della Liga spagnola che ha già decretato, da due turni, il Barcellona campione per la 27esima volta. A San Sebastian, il giapponese Kubo regala tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League alla Real Sociedad che batte di misura l'Almeria sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere. A Vigo pari tra Celta e Girona: in gol Carles Perez e Stuani, due ex giocatori della nostra Serie A. In classifica il Celta fa un passo in avanti verso la salvezza mentre il Girona fallisce l'aggancio alla zona Conference League.