Barcellona, risoluzione per Jordi Alba: il comunicato del club

Dopo 11 anni Jordi Alba e il Barcellona hanno deciso di comune accordo di risolvere il contratto con una stagione d'anticipo. Un percorso lungo iniziata sin dalla cantera. Gli anni nella Masia e poi il salto nel grande calcio. Prima Valencia e poi dopo le ottime prestazioni con la Spagna a Euro 2012 ecco la chiamata di casa. Difficile dire di no e per l'esterno sinistro è iniziata una nuova avventura. Tanti successi (ben 19 trofei), molte presenze e sempre al servizio del club, talvolta anche come capitano. Un turbinio di emozioni, le stesse con cui il club ha voluto salutare una delle sue bandiere dopo l'addio di Busquets qualche settimana fa .

Barcellona-Jordi Alba, il comunicato

Il Barcellona con un comunicato ha reso nota la decisione del club e di Jordi Alba di risolvere il contratto in anticipo: Di seguito la nota ufficiale: "FC Barcellona e Jordi Alba hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto del giocatore con il club un anno prima della scadenza prevista alla fine della stagione 2023/24. FC Barcellona desidera esprimere pubblicamente la sua gratitudine ad Alba per la sua professionalità, impegno e dedizione, e il suo rapporto sempre positivo e amichevole con tutti i membri della famiglia Barcellona, e gli augura ogni fortuna per il futuro. Qui sarà sempre una casa per te, Jordi".