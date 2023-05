Vinicius, il gesto del Real Madrid: con il Rayo tutti con la sua maglia

"Il Real Madrid CF desidera ringraziare a nome del nostro giocatore Vinicius Júnior per le numerose espressioni di affetto, solidarietà e affetto ricevute da tutto il mondo . Gli attacchi odiosi e razzisti devono essere sradicati per sempre dalla nostra società ed è così che si sono espresse personalità di ogni estrazione sociale e di diverse istituzioni nazionali e internazionali dopo quanto accaduto domenica allo stadio Mestalla. Il nostro club mostra la sua gratitudine alle massime autorità del calcio mondiale , il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha affermato che le partite in cui vengono commessi questi crimini d'odio dovrebbero essere fermate e sospese. I nostri ringraziamenti vanno anche al Presidente del Brasile, Lula Da Silva, che chiede misure serie per combattere questo problema e la cui vittima è, come ha detto, 'un giovane che ha avuto successo nella vita e che sta diventando uno dei migliori calciatori del mondo'. Allo stesso modo, i suoi compagni di squadra hanno mostrato solidarietà e sostegno a Vinicius , sia quelli del Real Madrid che quelli del resto delle squadre del mondo. Leggende, giocatori e allenatori, alcuni dei quali significativi sulla scena internazionale come Ronaldo Nazario, Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos o Casemiro, tra decine e decine di personaggi del calcio mondiale", scrive il Real Madrid in una nota ufficiale.

Il Real Madrid: "Vinicius la vittima, non il responsabile del delitto"

"Gli sfortunati eventi accaduti hanno fatto il giro del mondo e mettono in imbarazzo il nostro calcio, come si riflettono e denunciano i maggiori media internazionali. Dal Washington Post o da L'Équipe , per citare solo alcuni esempi emblematici, sottolineano con forza il grave problema del calcio spagnolo. E infine, siamo sorpresi dalle dichiarazioni del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, perché essendo il capo del calcio spagnolo e l'establishment arbitrale, ha permesso che non fosse intrapresa un'azione energica, secondo i protocolli della FIFA , per evitare la situazione che è stata raggiunta. L'immagine del nostro calcio è gravemente danneggiata e deteriorata agli occhi di tutto il mondo. La sua passività ha contribuito all'impotenza e all'impotenza del nostro giocatore Vinicius. Gli arbitri, lungi dall'agire con fermezza e dall'applicare i protocolli regolamentari, hanno scelto nella maggior parte dei casi di inibirsi ed evitare di prendere le decisioni che gli corrispondevano. Proprio ieri l'arbitro e i responsabili del VAR si sono sottratti alle proprie responsabilità e hanno preso decisioni scorrette basate su immagini incomplete, che non sono state viste nella loro interezza, che erano di parte e che hanno portato all'espulsione diretta del nostro giocatore Vinicius Júnior. Purtroppo quello che è successo ieri e la gestione che è stata fatta da arbitri e VAR non lo percepiamo come qualcosa di isolato, piuttosto come qualcosa che si è ripetuto in molte nostre partite. La vittima che la subisce non potrà mai essere ritenuta responsabile del delitto. Per tutti questi motivi, siamo molto preoccupati che in tutto questo tempo non sia stata intrapresa alcuna azione da parte della Federcalcio spagnola, nonostante gli evidenti e ripetuti segnali di allarme che il nostro club ha denunciato. Il Real Madrid si augura che, data la gravità della situazione attuale e l'immagine che il calcio spagnolo sta offrendo al mondo, tutti coloro che hanno responsabilità e poteri per combattere questi flagelli che sono il razzismo, la xenofobia e odio. Il nostro club continuerà a lavorare affinché i valori che hanno sostenuto la nostra storia continuino ad essere un modello di convivenza ed esemplarità", conclude il Real Madrid.

Vinicius e Ancelotti contro il razzismo: Liga nel caos dopo Valencia-Real

Vinicius, la nota del Valencia: "Individuato il tifoso, severità massima"