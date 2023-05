Valencia, ladri in casa Kluivert: aggressione e furto alla compagna

Tanta paura e per fortuna nessuna grave conseguenza per la fidanzata di Kluivert . La compagna dell'attaccante del Valencia è stata aggredita nella notte da alcuni malviventi che avrebbero fatto irruzione in casa e rubato anche alcuni oggetti di valore, il tutto con Justin a Maiorca con la squadra per la partita di questa sera in Liga .

Aggressione compagna Kluivert

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, tre ladri incappucciati avrebbero aspettato il ritorno a casa della compagna di Kluivert per poi aggredirla e rubare diversi oggetti. Per lo più gioielli e orologi per un bottino da 160 mila euro come riportato da 'Valencia Plaza'. Tanta la paura per la fidanzata dell'attaccante, ma fortunatamente non ha riportato nessuna grave lesione. Soltanto un grosso spavento prima di avvisare e tranquillizare Justin per l'accaduto. L'allarme è rientrato e l'attaccante resterà a Maiorca visto che questa sera scenderà in campo con il suo Valencia per la sfida di campionato valida per la 36a giornata. Non è la prima volta che succedono queste situazioni tra i giocatori della squadra spagnola: anche Mustafi e Castillejo hanno subito rapine da malviventi l'anno scorso.