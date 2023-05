Maiorca, Muriqi decisivo: Valencia battuto, salvezza in bilico. Osasuna ok

MAIORCA (Spagna) - Il turno infrasettimanale della settimana infernale della Liga, con gli episodi di razzismo nei confrotni di Vinicius a al Mestalla che hanno messo in forte discussione il sistema calcistico spagnolo, si chiude proprio con il Valencia che rischia a due giornate dal termine di retrocedere. La stella verdeoro del Real Madrid ha predetto la discesa in Liga 2 dei pipistrelli uscendo dal campo dopo i beceri insulti ricevuti, per l'ennesima volta, in uno stadio spagnolo, ma quella che era una provocazione arrivata dallo sfinimento di Vinicius rischia seriamente di concretizzarsi. A punire la formazione di Baraja è l'ex Lazio Muriqi che regala al Maiorca la salvezza con la rete del definitivo 1-0. Si decide tutto in 180' per il Valencia che lotterà con altre 6 squadre per cercare la permanenza nel massimo campionato spagnolo.

Liga, la classifica

L'Osasuna accende la lotta per l'Europa

Se è tutto aperto in zona salvezza, anche nella lotta per l'Europa non mancano colpi di scena. A Pamplona colpaccio dell'Osasuna che si aggiudica per 2-0 lo scontro diretto contro l'Atheltic Bilbao acciuffandolo al settimo posto a quota 50. A decidere la sfida sono un altro ex Serie A, Ante Budimir e Torrò che nella ripresa feriscono la difesa dei baschi accendendo la mischia per un posto in Conference League. Nell'ultima piazza disponbile per la terza competizione europea sarà bagarre negli ultimi due turni di Liga con il Siviglia che spera pur pensando alla Champions qualora vincesse la finale di Europa League contro la Roma.