Barcellona e Real non potranno più usare il marchio "El Clasico": il motivo

TORINO - Real Madrid e Barcellona , rivali sul campo, alleati fuori per quanto riguarda una battaglia legale con la Liga in relazione alla gestione dei diritti del marchio "El Clasico" . Una dicitura che i due club non potranno più utilizzare per commercializzare il match. L'Ufficio spagnolo brevetti e marchi, infatti, si è pronunciato perché ritiene che ci sia un rischio di confusione tra quello richiesto dai club (appunto "El Clasico") e quello già utilizzato dalla Liga - "ElClásico" - che ritiene già rinomato e sufficientemente consolidato. L'organismo ha affermato che esiste un rischio di confusione che "include il rischio di associazione" con il marchio registrato in precedenza.

Addio a "El Clasico", le conseguenze

Ha anche preoccupazioni per le somiglianze di "simboli" o loghi, oltre alla reputazione del marchio precedente con cui il marchio richiesto "potrebbe generare un legame nella mente del consumatore". Questa delibera è molto importante, in quanto impedisce totalmente l'utilizzo del marchio di un incontro che ha molta rilevanza commerciale in tutto il mondo. Ogni volta che si gioca Real Madrid-Barcellona, ??si organizzano eventi in tutto il mondo, si lanciano campagne di immagine ed è una risorsa commerciale decisiva per tutti i club, quando si tratta di vendere meglio i diritti televisivi in ??tutti i mercati. A questo punto Real Madrid e Barcellona hanno a loro disposizione un mese di tempo per fare ricorso e portare avanti la loro battaglia.