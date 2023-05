Kroos impazzito per il baby talento Real Madrid: "Deve allenarsi con noi"

In casa Real Madrid sono rimasti tutti strabiliati dalle capacità tecniche di Nico Paz . Il nuovo talento della cantera dei blancos sta stupendo per il suo modo di giocare e ha avuto la possibilità di allenarsi anche con la prima squadra al fianco dei grandi campioni e agli ordini di un allenatore come Ancelotti . Tra i giocatori rimasti più colpiti dalle sue doti è stato Toni Kroos , che ha detto: "Questo ragazzo dovrebbe allenarsi con noi ogni giorno perché è fantastico". Un commento seguito poi dallo stesso tecnico italiano: "Sta facendo molto bene con Arbeloa ed è stato utilizzato anche da Raul nel Castilla. Ha qualità per giocare in prima squadra in futuro". Insomma in Spagna sono certi di aver trovato un nuovo talento che risponde al nome Nico Paz .

Real Madrid, Nico Paz, storia

La domanda ora sorge spontanea: chi è Nico Paz? Il ragazzino che sta lasciando tutti a bocca aperta in casa Real Madrid è un figlio d'arte, suo papà è l'ex calciatore Pablo Paz. Nato a Tenerife, il calcio è sempre stato al centro delle sue passioni. Un pallone come migliore amico e la voglia di seguire le orme del padre. All'età di 12 anni è arrivata la chiamata, impossibile da rifiutare, dalle merengues. Il volo a Madrid per iniziare un percorso importante che l'ha portato fino alle porte della prima squadra. Le sue prestazioni in mezzo al campo hanno fatto il giro all'interno del club tanto da suscitare l'interesse di Ancelotti e non solo. Nico Paz è una mezzala dotata di ottima tecnica, può ricoprire anche il ruolo di esterno alto in stile Valverde, e soprattutto è bravo nell'inserimento. Il classe 2004 si è messo in mostra in Youth League con 5 reti in 7 presenze. Con il doppio passaparto, spagnolo e argentino, ha deciso, lo scorso anno, di accettare la chiamata della Seleccion U20 con cui ha esordito a maggio 2022 (un anno fa) ed è stato poi inserito nella lista dei 48 dal Ct Scaloni per il Mondiale in Qatar. Segnali di talento per Nico Paz che ora non vuole proprio saperne di fermarsi e, anzi, vuole continuare a stupire.