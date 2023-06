Real Madrid, conferenza Ancelotti: "Io resto qui. Benzema? Nessun dubbio"

Real Madrid, Ancelotti, conferenza, Benzema

Chiudere al meglio la stagione e poi programmare quella nuova. Ma partendo da chi? L'allenatore non ha dubbi su Benzema: "Ha un anno di contratto e qui non abbiamo dubbi sulla sua permanenza. Quello che dice è vero: internet non è la realtà". Oltre a lui ci sono diversi giocatori in scadenza: "Nacho e Ceballos? Aspettiamo una loro decisione e sanno quello che vogliamo da loro". Lo sguardo si sposta poi ai possibili innesti: "Kane? Dobbiamo rispettare lui e il Tottenham, ma è un grandissimo giocatore". E su Brahim Diaz: "Non posso dire nulla. La squadra la prossima stagione sarà competitiva". In chiusura un voto alla stagione: "Difficile darlo a sé stessi, ma credo comunque positivo".