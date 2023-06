Nasce l’Inter Barcellona: progetto rivoluzionario, di cosa si tratta

BARCELLONA (Spagna) - Un nuovo progetto calcistico ambizioso prende vita in Catalogna. Dopo mesi di speculazioni, l'Inter Barcellona è diventato ufficialmente una realtà questa settimana, confermando le intenzioni di Dong Ren, amministratore delegato del progetto, di rivoluzionare il calcio regionale. Già CEO del Birmingham dal 2017 al 2021, ha presentato questo venerdì le prospettive e le ambizioni della nuova società, annunciando una rivoluzione nel calcio catalano. L'obiettivo è quello di crescere rapidamente, raggiungendo l'élite nel minor tempo possibile. "9 anni per il primo derby", recitava una delle slide presentate, sottolineando l'ambizione di competere a livello professionistico nonostante il club parta dalle divisioni inferiori. Le intenzioni sono diventate evidenti quando ha annunciato la nomina di David Karanka come direttore sportivo. Quest'ultimo, già collaboratore di Ren in Inghilterra insieme al fratello Aitor, porta con sé una vasta esperienza nel calcio. Il team di gestione includerà anche Ricardo Strauss, Leo Bermejo, Jaime Segura e Nacho de Prada, esperti conoscitori del calcio catalano, determinati a costruire una squadra vincente fin dalla prima stagione.