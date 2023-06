Benzema, addio al Real Madrid: gol e standing ovation del Bernabeu

MADRID (Spagna) - Ultimo saluto di Karim Benzema al Bernabeu nell’ultimo turno di una Liga che ha lasciato aperti solo i discorsi qualificazione in Conference e retrocessione. Il Real ospita l’Athletic Bilbao con il pubblico emozionato per l’addio del Pallone d’Oro e sul campo sono i baschi a provarci con maggiore insistenza. Prima il rigore sbagliato al 10’ da Vesga, poi con il vantaggio ad inizio ripresa siglato da Sancet. A riprendere la partita per i Blancos, dagli undici metri, è il protagonista della serata madrilena: Benzema realizza dal dischetto e rimette tutto in equilibrio sull’1-1 segnando l’ultimo gol con la maglia del Real. Ancelotti dopo la rete lo toglie dal campo per regalargli una standing ovation da brividi per la sua ultima apparizione con la maglia delle merengues. Nel finale il risultato non cambia e c'è anche il tempo per il saluto ad Asensio, anche lui alla sua ultima al Bernabeu. Il campionato spagnolo del Real si chiude con un pareggio che vale il secondo posto, beffa per l'Athletic che fallisce la qualificazione in Conference.