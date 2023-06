Messi, il papà incontra Laporta: "Vuole tornare al Barcellona"

Il Barcellona sta sognando ancora il ritorno di Leo Messi. L'argentino non farà più parte del progetto tecnico del Psg dopo il mancato rinnovo. Un epilogo triste anche per i fischi che i tifosi parigini gli hanno rivolto nelle ultime settimane. Ora per il campione del Mondo la possibilità di iniziare una nuova avventura. Dall'America all'Arabia Saudita, nel mezzo il possibile ritorno in Spagna; una situazione difficile ma che Laporta non vuole lasciare andare con troppa facilità.