Real Madrid, è rivoluzione: chi al posto di Benzema, Hazard e Asensio?

Real Madrid, gli addi di Benzema, Hazard e Asensio

Due colonne portanti del Real Madrid degli ultimi anni hanno salutato: dice addio Marco Asensio e, soprattutto, una leggenda del club come Karim Benzema. Quest'ultimo è stato il vero trascinatore della squadra nella passata stagione, protagonista in campionato e in Champions e con tanto di Pallone d'Oro conquistato. Ma Benzema è stato molto di più: arrivato nel 2009, è diventato il calciatore ad aver vinto più trofei con la maglia delle merengues indosso (ben 25) al pari di Marcelo. Non da meno Asensio, che pur non avendo rispettato totalmente le aspettative che il club aveva riposto in lui, ha regalato perle e gol preziosi, vincendo 17 titoli in 7 stagioni. A salutare il Real Madrid anche Mariano Diaz (che prese il 7 di Cristiano Ronaldo all'addio del portoghese, scelta discutibile col senno di poi), così come Eden Hazard. Quest'ultimo, pur avendo un contratto ancora in essere col club, ha trovato un accordo con la società per chiudere il rapporto il prossimo 30 giugno. Il belga era arrivato al Bernabeu con grandissime aspettative dopo quanto fatto al Chelsea, ma le problematiche fisiche ne hanno inevitabilmente compromesso il rendimento. Ancora alcuni punti interrogativi su calciatori in scadenza come Ceballos, Nacho e Modric.