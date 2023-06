Siviglia, braccio di ferro con Monchi: sullo sfondo un club di Premier

L'Aston Villa scende in campo per Monchi. Il direttore sportivo del Siviglia era finito nel mirino del Birmingham, ma l'affare è sfumato perché gli andalusi hanno chiesto il pagamento della clausola rescissoria per farlo partire.

Monchi, il Siviglia pretende il pagamento della clausola rescissoria Anche l'Aston Villa non sarebbe propenso a liberare Monchi attraverso il pagamento della clausola ma, come rivelato dall'autorevole Marca, i primi contatti tra il club inglese e quello spagnolo sono già avvenuti. Il Siviglia non intende retrocedere di un centimetro ritenendo di essere stato danneggiato a livello di immagine dagli abbocchamenti di Monchi con i club della Premier League.

Siviglia, i possibili sostituti di Monchi Il CdA del Siviglia si è riunito questo pomeriggio per valutare il sostituto di Monchi: in pole position c'è Víctor Orta come prima opzione e potrebbe essere affiancato da Carlos Marchena, che era già al fianco di Joaquín Caparrós e Paco Gallardo nel 2018.

