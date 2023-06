Real Madrid, Bellingham sceglie il 5 di Zidane: "Grande responsabilità"

Il Real Madrid ha presentato Jude Bellingham come nuovo acquisto. Dopo la firma, avvenuta ieri , è stato il momento per il centrocampista di respirare il clima di felicità attorno al suo acquisto. Il classe 2003 è arrivato per un cifra attorno ai 103 milioni (135 considerando anche i possibili bonus raggiungibili) dal Borussia Dortmund , al secondo posto tra gli acquisti più costosi dei blancos. Un segnale di quanto la società abbia visto in lui un centrocampista dall'ottimo potenziale e, nonostante sia ancora giovanissimo, è già dotato di una grande esperienza tra Champions League e Nazionale.

Bellingham è arrivato al Real Madrid nel suo momento migliore e ora toccherà lui a dimostrare il suo valore sul campo al Bernabeu dove prima di lui altri campioni hanno fatto la storia. Come Zidane, giocatore al quale ha 'rubato' il numero di maglia visto che indosserà il 5 nella sua esperienza madridista: "E' una grande responsabilità. È un giocatore che ho sempre apprezzato, per me è stato il migliore. Non voglio essere come lui perché siamo diversi ma è un onore" ha detto in conferenza Bellingham.

Una giornata importante per il Real Madrid e per Jude Bellingham che è stato presentato alla stampa. Queste le sue parole da giocatore dei blancos: "Ciao madridisti, volevo ringraziare tutti coloro che sono qui nel giorno più importante della mia vita. Il primo nel più grande club del mondo. Voglio ringraziare Juni Calafat, José Ángel, il presidente... a tutti per avermi portato qui. E grazie alla mia famiglia. Forza Madrid". Dai primi saluti alle parole su Ancelotti e i nuovi compagni: "Sì, ho parlato con il mister. È un allenatore straordinario. Sono felice che mi voglia nella sua squadra. Modric e Kroos? Per me è un'esperienza impagabile. È incredibile la loro esperienza e cercherò di attenermi a loro nelle prime settimane, spero di non dargli fastidio. Abbiamo un grande mix di esperienza e gioventù". Un giorno difficile da dimenticare per Bellingham che ha voluto sottolineare il momento più bello: "La firma nella stanza con le 14 Champions League, mi ha fatto venire voglia di vincerne una".