"Sergio Ramos sogna il ritorno: si è offerto al Siviglia"

L'indiscrezione di mercato arriva direttamente dalla Spagna: secondo il Mundo Deportivo, Sergio Ramos si è offerto di firmare per il Siviglia , dove vuole concludere la sua carriera. L'ex difensore del Real Madrid , che ha terminato la sua avventura al Paris Saint-Germain , desiderava da tempo tornare al Sánchez Pizjuán , proprio dove aveva iniziato il suo cammino nel mondo del calcio. Il nazionale ed ex capitano spagnolo preferirebbe questa opzione piuttosto che il ritiro in un campionato esotico come l'Arabia o gli Stati Uniti.

Sergio Ramos, avviati contatti col Siviglia

Attraverso suo fratello René e mediando con Jesús Navas , di cui è un grande amico, Sergio Ramos ha fatto sapere al Siviglia che vorrebbe far parte della squadra per la prossima stagione: ciò ha scatenato la reazione social dei tifosi che si sono divisi tra chi lo rivorrebbe e tra chi lo considera un traditore a causa del suo passggio al Real Madrid nell'estate del 2005. Il club andaluso non sembrerebbe convinto dell'operazione poichè l'ingaggio del difensore risulta essere troppo alto per le casse del Siviglia. In più, in quel ruolo il club spagnolo è coperto in quanto, tra i difensori centrali, annovera Badè, Gattoni, Marcao, Nianzou e Rekik.