Galassia Barcellona come il Manchester City: così il Qatar sfida i sauditi

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona come il Manchester City . Non stiamo parlando di risultati sportivi bensì di affari. Così come City Group , che ha creato nel 2013 la formazione di Major League Soccer New York City , i blaugrana, secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, potrebbero dar vita a una formazione in Qatar .

Da qui si spiegherebbe il viaggio la scorsa settimana nel Paese arabo di una delegazione del club catalano composta dal presidente Laporta e dai manager dell'area sportiva Xavier Puig e Joan Soler e la presenza sugli spalti del Cam Nou di Mohammed bin Abdullah Al-Attiyah, presidente del suo consiglio di amministrazione della Baladi Holding, in occasione del match tra Barcellona e Mallorca dello scorso 28 maggio. Per l'occasione, nel box gli è stata regalata anche una maglietta con il suo nome e ha posato con Laporta e Puig con cui, appunto, si è incontrato nuovamente qualche giorno fa.

Barcellona, Superlega e la formazione in Qatar

Di certo qualcosa bolle in pentola, anche se il modello dovrebbe essere attentamente studiato, se possibile, se ci sono incompatibilità legali. Al momento si sta sondando il terreno. L'interno sarebbe quello di procacciare nuovi introiti, visto che il brand del Barça è molto potente a livello internazionale. La creazione della Superlega, di cui Barcellona e Real Madrid sono alfieri, non pregiudicherebbe la formazione di una franchigia in Qatar. La Corte di Lussemburgo deve pronunciarsi tra poche settimane per proclamare la sua sentenza al riguardo. Nel caso in cui decidesse che esiste il monopolio della Uefa nell'organizzazione delle competizioni europee, il panorama attuale potrebbe capovolgersi. Al momento non vi è nulla di concreto, ma di certo, qualora il progetto dovesse andare in porto, sarebbe una bella iniezione di liquidità nelle casse del club, in grande difficoltà economica.