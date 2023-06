Monchi all'Aston Villa: l'addio al Siviglia e il retroscena sulla Roma

Monchi si è congedato dal Siviglia dopo cinque anni e, a tratti, ha fatto fatica a nascondere la sua emozione: "Mio figlio Alejandro mi ha chiesto se avevo preparato quello che stavo per dire, gli ho risposto di no. Continuo a pensare che questo sia un incubo e che qualcuno verrà a pizzicarmi per dirmi che non è reale e che non lascerò il Siviglia".

Monchi dal Siviglia all'Aston Villa: "Non me ne vado per soldi"

Monchi ha aggiunto: "Voglio spiegare, raccontare e rivelare perché questo incubo è una realtà. Lo faccio per difendere la mia immagine e la mia integrità. Se non lo facessi non riuscirei a guardare negli occhi tante persone che sono qui. Non volevo lasciare il Siviglia, me ne vado per rispetto Siviglia. Non me ne vado per per soldi quando qualcuno vuole che tu te ne vada, non andrà mai bene. La seconda cosa è che non me ne vado per soldi. All'Aston Villa guadagnerò lo stesso di quanto guadagno attualmente. Sono Monchi, con i miei errori e i miei successi. Se non mi sento Monchi non credo di dare il contributo di cui sono capace".