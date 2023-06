Celta Vigo, Benitez è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

E sì perché il Celta Vigo si appresta a festeggiare cento anni dalla sua fondazione. Un anno speciale da vivere con la guida sicura di uno dei tecnici più affermati in Europa, in cerca di una nuova sfida.

Celta Vigo, ecco Benitez: "Un leader formidabile"

Il Celta Vigo ha rimarcato proprio l'importanza della scelta fatta in concomitanza con la ricorrenza: "La stagione del Centenario, un evento indimenticabile e irripetibile per il Celticismo, ha suggerito di puntare su un formidabile leader dalla panchina. Il Real Club Celta ha raggiunto un accordo con Rafa Benítez (recentemente a Coverciano, ndr). L'allenatore mardileno guiderà la squadra olivastra in quest'anno così speciale e per altre due stagioni".