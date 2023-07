Barcellona, Laporta e la rivelazione su Messi: "Lo stiamo ancora pagando"

"Abbiamo ancora dei pagamenti in sospeso con Leo Messi". Il presidente del Barcellona , Joan Laporta , ha parlato in una lunga intervista anche del mancato ritorno dell'argentino in blaugrana. Si è detto tanto nelle scorse settimane e, prima del suo sì all' Inter Miami , il padre della pulce Jorge è stato a parlare con il numero uno del club spagnolo per provare a capire la fattibilità di un possibile ritorno.

Ritorno che poi non si è materializzato visto che, pochi giorni dopo, Messi è volato in America per iniziare la nuova avventura in MLS, dopo i due anni passati al Psg.

Barcellona, Messi, parole Laporta

Joan Laporta ha rilasciato una lunga intervista riguardo il mancato ritorno di Leo Messi al Barcellona. Di seguito le sue parole a La Vanguardia: "Avevamo un accordo con La Liga, dove avremmo dedicato parte delle risorse che abbiamo per Messi. Lo abbiamo comunicato al padre, Jorge Messi, il quale ci aveva detto che Leo aveva trascorso un anno molto difficile a Parigi e voleva meno pressioni. Da noi le avrebbe avute e per questo capisco la sua decisione di andare all'Inter Miami. Gli prepareremo un tributo nell'ambito dei festeggiamenti per il 125° anniversario del club, sarebbe perfetto con il ritorno al Camp Nou. Tra l'altro abbiamo ancora dei pagamenti in sospeso con lui che terminano nel 2025, frutto degli accordi con la precedente dirigenza".