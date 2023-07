Guler: Real, voglio diventare una leggenda come Cristiano Ronaldo

Col piglio del predestinato non ha fatto una piega nell'ammettere di ispirarsi ai più grandi calciatori della storia delle Merengues e di volerne imitare le gesta. Più facile a dirsi che a farsi, ma Guler non vede l'ora di far vedere di che pasta è fatto.

Guler: "Voglio rimanere a lungo al Real Madrid"

Guler ha esordito dimostrando di avere le idee chiare: "Sono arrivato nel Real Madrid ed è chiaro che ci siano molti buoni giocatori, ma sono pronto a competere e a guadagnarmi un posto. Darò tutto per recitare un ruolo importante nel club. Voglio rimanere a lungo qui. Se mi danno l'opportunità di giocare ne approfitterò. Andare a fare esperienza in prestito non è un'eventualità che ho preso in considerazione. Mi è stato data l'opportunità di giocare nel Real Madrid e lo farò".

Guler ha l'imbarazzo della scelta rispetto ai modelli da seguire: "Cristiano Ronaldo, Ozil, Guti... Voglio essere una leggenda come loro. Sono qui per questo. Ozil è come un fratello, mi ha detto che il Real è il club più importante del mondo e mi ha dato tanti consigli".