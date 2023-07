Barcellona, dal prato del Camp Nou nasceranno...diamanti: l'iniziativa

Il Barcellona non giocherà al Camp Nou nella stagione 2023-24, ma all'Estadi Olímpic Lluís Companys, meglio conosciuto come Montjuïc , dal nome della collina dove sorge. Il motivo? La società ha deciso di apportare un restyling all'impianto, come successo per il Real Madrid .

Un scelta storica per il club che dovrà stare lontano dalla propria casa per un anno dopo la sua costruzione del 1957. Situazione che ha spinto i balugrana a prendere una decisione singolare per quanto riguarda il prato dello storico stadio ed è collegato alla produzione di diamanti.

Barcellona, Camp Nou e i diamanti

Il Barcellona, in accordo con la società Brilianto, ha deciso di trasformare il prato del Camp Nou in diamanti ecosostenibili e venderli a diversi prezzi. Una linea di gioielli esclusivi e dal valore sentimentale inestimabile perché saranno prodotti con l'erba dell'ultima partita casalinga contro il Mallorca. Una collezione che prenderà il nome di Etern Spotify Camp Nou 1957, come l'anno di costruzione dell'impianto e che prevederà la produzione di 57 di questi brillanti sarà di un carato (edizione limitata e con un prezzo stimato attorno ai 15 mila euro)e in totale saranno realizzati 1957 gioielli. Un'idea sostenibile visto che la prodizione di questi diamanti sarà a impatto zero sull'ambiente e potranno essere in commercio nel giro di poche settimane. La stessa società, Brilianto, aveva prodotto dei gioielli anche con i capelli di Pelé oltre a una collezione per i 120 anni dell'Espanyol. Ora anche il Barcellona avrà la sua collezione.