"Bartomeu, i soldi del Barça per scopi personali: il report di 112 pagine"

Secondo i Mossos, Amalgama avrebbe fatturato 84.000 euro a stagione fino al 2020 più altre entrate per campagne specifiche, riferisce il programma radiofonico spagnolo: durante la pandemia Bartomeu avrebbe ordinato di pagare più del doppio i loro servizi : da 7.000 a 15.000 euro. Periodo in cui giocatori e dipendenti, invece, si sono tagliati lo stipendio per favorire la sostenibilità del club. Il rapporto farebbe emergere pagamenti di 223mila euro destinati a vari soggetti: il 43% sarebbe andato all'imprenditore Josep Sanmartì , il 29% al giornalista Marçal Lorente , il 14% a Sambola , il 14% diviso tra i giornalisti Albert Lèsan e Albert de la Torre. L'86% di Amalgama dunque sarebbe stati poi dirottati verso altri lidi.

La polizia catalana ritiene anche che l'assunzione degli esperti di maerketing digitale sarebbe avvenuta per amicizia e non per professionalità. Tesi che sarebbe venuta fuori dopo i sequestri negli uffici del Camp Nou in seguito all'operazione "Barcagate" che Cadena Ser ha scoperto il 17 febbraio 2020. In cosa consisteva? In una campagna stampa volta a difendere l'immagine del presidente diffamando altri soggetti, tra cui Messi, Piqué, Guardiola e molte altre personalità. Bartomeu è stato poi arrestato il 1 marzo 2021 e attualmente è ancora sotto processo per numerose vicende legate alla gestione del club tra cui il caso Negreira riguardante una possibile corruzione arbitrale.