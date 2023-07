Lascia il ritiro del Villarreal: deve fare lo scrutatore alle elezioni

MADRID (Spagna) - Ha dell'incredibile quanto avvenuto al termine di Hannover 96-Villarreal , amichevole vinta dai tedeschi con il punteggio di 3-0. Al triplice fischio dell'arbitro il calciatore degli spagnoli Jorge Cuenca ha immediatamente lasciato il ritiro della squadra , preso il primo aereo disponibile ed è tornato in patria, per... svolgere il ruolo di scrutatore.

Quel che sembra clamoroso trova in realtà una risposta nell'ordinamento spagnolo: i membri della commissione vengono decisi per sorteggio e non si può disertare, pena la reclusione da 3 mesi a un anno o una sanzione amministrativa.

Non solo Cuenca: nei seggi anche Soraya Sáenz de Santamaría e Pepe Mel

In effetti, non è la prima volta che accade un episodio simile in Spagna. In passato era capitato con numerosi personaggi celebri, dallo sport alla politica, dalla musica al cinema, e questo weekend di elezioni non ha fatto eccezione: nei seggi iberici, infatti, oltre a Cuenca, sono stati fotografati anche Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidente del governo tra il 2011 e il 2018, e l'ex allenatore di Real Betis e Las Palmas Pepe Mel.