Real, senti Ancelotti: "Mercato? Siamo al completo così"

Il Real Madrid ha vinto ancora in amichevole dopo il 3 a 2 in rimonta contro il Milan . A farne le spese questa volta è stato il Manchester United di Ten Hag che ha perso per 2 a 0 con i blancos . Ottima la prova degli spagnoli che, con un gol per tempo, sono riusciti ad avere la meglio dei Red Devils.

A Houston è stato il tempo delle prime volte visto che a trovare i gol decisivi sono stati prima Bellingham su assist di Rudiger e poi Joselu, autore di una rete alla Ronaldo in rovesciata che non ha lasciato scampo all'ex Inter André Onana. Soddisfatto anche Carlo Ancelotti di queste prime uscite e dopo la partita ha parlato anche di mercato.

Real Madrid, parole Ancelotti

A tenere banco in ottica mercato nelle ultime settimane sono le voci che riguardano Mbappé e il suo futuro, ma l'allenatore del Real Madrid è stato chiaro: "Siamo un'ottima squadra e siamo al completo, soprattutto la rosa è senza ego ed è molto importante". Dal mercato alla sfida contro lo United: "Abbiamo giocato una bella partita soprattutto nella prima frazione. Siamo soddisfatti anche per la fase difensiva dove siamo andati meglio rispetto alla gara col Milan. Gol di Bellingham? Ha fatto vedere le sue qualità nell'inserimento, l'ha fatto coi tempi giusti. Joselu ha fatto una rate che non si vede spesso".

E sul modulo: "E' quello che ci aspettiamo. Vinicius si sta adattando molto bene e gli piace il nuovo ruolo. Lui e Rodrygo creano molti pericoli e questo facilita anche la qualità di Bellingham". In chiusura Ancelotti ha parlato dell'assenza di alcuni giocatori: "Courtois sente fastidio e non aveva senso rischiarlo. Ci sarà nella prossima partita così come Guler".