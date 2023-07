Real Madrid, Guler ko: infortunio al menisco del ginocchio destro

Pessime notizie per il Real Madrid di Carlo Anceletti. I Blancos dovranno fare a meno per lungo tempo di Arda Guler , che ha riportato un brutto infortunio al menisco del ginocchio destro .

Il talentino turco, tra i candidati al Golden Boy, è arrivato in questa sessione estiva del calciomercato dal Fenerbahce dopo una lotta a distanza anche con il Barcellona. In allenamento si era presentato subito a suon di grandi giocate e numeri da fuoriclasse del futuro.

Infortunio Guler, il comunicato del Real Madrid

Questa la nota ufficiale dei Blancos: "Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Arda Güler, gli è stata diagnosticata una lesione al menisco interno del ginocchio destro. Il giocatore si recherà a Madrid nelle prossime ore per proseguire con le cure specifiche". La prima stagione in un top club parte subito in salita per il classe 2005. Ancora i tempi di recupero sono da stimare, ma Ancelotti dovrà aspettare un po' prima di riaverlo a disposizione.