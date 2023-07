Barcellona, tris Clasico al Real: Kessie in panchina per tutti i 90’

DALLAS (Stati Uniti) - All'AT&T Stadium di Arlington, la casa dei Dallas Cowboys, il Barcellona batte nettamente il Real Madrid per 3-0 nel primo "Clasico" della stagione. Anche se amichevole l'intensità e l'agonismo messo in campo dalle due squadre è stato di alto livello come testimoniano le 5 traverse colpite (quattro del Real) e le 6 ammonizioni. Da sottolineare il non impiego di Franck Kessie in quanto sulla lista dei giocatori in uscita da Barça con la Juventus tra le squadre più attive nel cercare di assicurarsi l'ex Milan per rinforzare il centrocampo.