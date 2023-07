Real Madrid, Vinicius cambia numero di maglia in onore di Ronaldo

Sia Vinicius sia Rodrygo a partire dalla prossima stagione cambieranno numero di maglia: Vinicius indosserà il numero 7, Rodrygo l'11.

Real Madrid, Vinicius: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo"

Nel corso di un'intervista a Marca, Vinicius Junior ha spiegato: "Sono grato, davvero felice, della possibilità di indossare questa maglia. Prima di me hanno portato questo numero sulle spalle giocatori molto forti. Su tutti, ovviamente, Cristiano Ronaldo che è il mio punto di riferimento. Ho visto tutte le sue partite, per me è un idolo".