Real, Ancelotti e l'oggetto misterioso che porta in bocca: la rivelazione

"Prima fumavo un pacchetto di sigarette al giorno, ma da due anni non ne faccio più uso" ha raccontato Ancelotti a MARCA. Ancelotti utilizza un vaporizzatore, una sorta di sigaretta elettronica che non utilizza né tabacco né genera fumi derivanti da combustione. Una svolta provvidenziale per l'allenatore del Real Madrid .

Real Madrid, Bellingham e la cura dei dettagli

Un'altra particolarità che è emersa è il rapporto di Jude Bellingham con l'idratazione tanto da portarsi dietro per l'intera permanenza negli Stati Uniti delle bottigliette d'acqua contenenti dei carboidrati e particolari elettroliti tra cui calcio, sodio, potassio e cloro. Fonti di energia, per ottimizzare le prestazioni.

Se Ancelotti trova la sua concentrazione salvaguardando la sua salute dai conclamati nocivi per la salute determinati del tabagismo, Bellingham non lascia nulla al caso non solo in campo, ma anche quando si disseta. Perché è proprio vero: per primeggiare ai massimi livelli i dettagli, davvero tutti, fanno la differenza.