Guler, operazione al ginocchio destro dopo l'infortunio: quanto starà fuori

L'infortunio al diciottenne talento turco era occorso durante una seduta di allenamento negli Stati Uniti , lo scorso 29 luglio. Güler non ha potuto allenarsi e giocare con la squadra in seguito allo sfortunato episodio che gli è capitato.

Guler sarà operato, i tempi di recupero

Ancora da stabilire i tempi di recupero del giocatore ma, stando a quanto riferisce Theathletic.com, Güler dovrà comunque restare fermo almeno un mese e mezzo per riprendersi dall'intervento e iniziare la riabilitazione. Una tegola per Carlo Ancelotti, che non ha fatto mancare il proprio incoraggiamento a Güler per il quale non aveva lesinato ben più di semplici parole di elogio nel momento del suo arrivo al Real Madrid. Un predestinato che ora dovrà solo armarsi di pazienza per tornare più forte di prima.