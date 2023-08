Liga, il Siviglia parte male. Valencia e Vallecano vincono in trasferta

Rayo Vallecano corsaro nel match inaugurale della prima giornata della Liga 2023-2024 . All'Estadio de los Juegos Mediterraneos, la formazione di Rodriguez ha superato i padroni di casa dell' Almeria per 2-0 con le reti su rigore, tutte nel primo tempo, di Palazon (20') e Nteka (28').

Siviglia-Valencia 1-2

Vittoria in trasferta anche nell'altro anticipo che ha aperto il primo turno di Liga. Il Valencia ha espugnato il Sanchez Pizjuan battendo 2-1 il Siviglia. E' successo tutto nel secondo tempo: Diakhaby ha sbloccato il risultato al 60' portando in vantaggio gli ospiti, En Nesyri ha realizzato l'1-1 momentaneo su assist di Suso e poi, dopo l'espulsione di Bade per i padroni di casa, il Valencia ha trovato la rete della vittoria al 90' con Javi Guerra.