Rodrygo-Bellingham, il Real di Ancelotti parte forte: 2-0 al Bilbao

BILBAO (Spagna) - Esordio con vittoria nella nuova stagione della Liga per il Real Madrid. I Blancos di Ancelotti hanno espugnato il campo dell'Athletic Bilbao dell'ex Torino Berenguer - in campo ad inizio ripresa - per 2-0 in uno dei match più attesi della prima giornata: le reti, tutto nel primo tempo, portano la firma di Rodrygo (28') e Bellingham (36').