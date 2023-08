Bellingham show, prima Real a Bilbao. Raul: "Mai visto niente di simile"

Ci ha messo poco Jude Bellingham per prendersi la scena nella Liga con la maglia del Real Madrid . E' bastata una partita, quella contro l' Athletic Bilbao al San Mames, vinta per 2 a 0, per far strabuzzare gli occhi di fronte alle qualità del classe 2003 inglese. Vent'anni e tanto voglia di vincere, soprattutto dopo la firma sul contratto coi blancos che è arrivata nella stanza con le 14 Champions League.

E' arrivato in punta di piedi all'interno di uno spogliatoio di grandi campioni come Kroos e Modric, e non ha risentito della pressione e del peso di un trasferimento da oltre 100 milioni per le merengues. Personalità, quella che il ragazzo ha sempre mostrato anche nei suoi anni al Dortmund e confermata poi al suo arrivo a Madrid con la scelta di un numero non casuale da quelle parti, ovvero il 5 di Zidane. Difficile raccoglierne l'eredità, ma di solito chi ben comincia è a metà dell'opera.

Bellingham, Real Madrid e le parole di Raul

Sin dai primi giorni al Real Madrid di Bellingham ha colpito soprattutto la sua abnegazione al lavoro, la voglia di affrontare tutto con il sorriso e il fatto di essersi integrato subito coi nuovi compagni. Ancelotti dal canto suo gli ha cucito addosso una posizione perfetta da trequartista alle spalle delle due punte per permettergli di inserirsi e andare a finalizzare l'azione. Detto, fatto... perché al classe 2003 sono bastati appena 36' per mettere la sua prima firma con la maglia dei blancos nella Liga, primo gol ufficiale dopo la rete contro il Manchester United nella Tournée in America.

Giovane sì, ma già con alle spalle un'esperienza importante che lo ha portato a maturare e conquistarsi la Nazionale anche per il Mondiale in Qatar. A restarne stupito da questa sua maturità è stato Raul, altra icona del Real e allenatore del Castilla: "Non avevo mai visto niente di simile". Detta da lui, questa frase, assume un valore ancor più importante visto la serie di campioni con cui ha giocato e vinto nei tempi storici con la camiseta blanca. Bellingham si è preso il Real Madrid e se il buongiorno si vede al mattino...