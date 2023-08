Liga, Barcellona fermato sullo 0-0 dal Getafe. Vincono Osasuna e Betis

GETAFE (SPAGNA) - Si apre con un deludente 0-0 in casa del Getafe il campionato dei campioni di Spagna del Barcellona. I blaugrana di Xavi (espulso) non riescono ad abbattere il muro eretto dalla formazione di Bordalas Jimenez. Poco prima del duplice fischio Raphinha perde la testa e colpisce con una gomitata l'avversario beccandosi così il rosso diretto. Al 57' si torna in parità numerica: Jaime Mata, già ammonito, si vede sventolare il secondo giallo da Grado e va anche lui anzitempo sotto la doccia. Nonostante le proteste nel finale per un presunto calcio di rigore e il maxi recupero, 11' nella prima frazione di gioco e 9' nella ripresa, per un totale dunque di 110', al Coliseum Alfonso Perez finisce 0-0.