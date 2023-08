Morata e Depay gol, l'Atletico Madrid vince la prima di Liga

MADRID (Spagna) - La prima giornata della Liga viene chiusa dal successo casalingo per 3-1 dell' Atletico Madrid contro il Granada con l'ex Juventus Alvaro Morata protagonista del match. Infatti è l'ex bianconero ad aprire le marcature sul finire del primo tempo (49'). Gli ospiti trovano la rete del pareggio con Samu al 62' ma i "Colchoneros" riescono ad avere la meglio: al 67' Memphis Depay realizza da fuori area un superbo gol per il 2-1. Il tris lo cala al 98' Marcos Llorente .

Infine il Cadice ha le meglio di misura sull'Alaves per 1-0 grazie alla rete di San Emeterio al 7' sugli sviluppi di una punizione, padroni di casa che hanno giocato gli ultimi minuti in inferiorità numerica per l'espulsione diretta di Escalante (88').

