Barcellona, Deco è il nuovo direttore sportivo: il comunicato ufficiale

Barcellona , Deco , ed è subito amarcord . L'ex trequartista portoghese è il nuovo direttore sportivo dei blaugrana: ufficiale la firma sul contratto che torna a legare, sotto un'altra veste, Deco al Barcellona per le prossime tre stagioni .

Deco ha contribuito a fare grande il Barcellona tra il 2004 e il 2008. Era la squadra, tra gli altri, di Ronaldinho, Eto'o e Giuly, guidati dalla panchina da Rijkaard.

Deco torna al Barcellona

Come si legge nel comunicato ufficiale del Barcellona: "Deco è incaricato di trasmettere la filosofia sportiva dell'FC Barcelona e costruire la squadra insieme all'allenatore (il suo vecchio compagno di squadra Xavi, ndr). La scelta di Deco è in linea con la dichiarazione rilasciata il 2 maggio in cui il presidente e il direttore dell'area calcio, Mateu Alemany, aveva annunciato il suo disimpegno una volta terminata l'attuale finestra di calciomercato il 2 settembre".