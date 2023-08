Real Madrid, fattore Bellingham: doppietta e assist all’Almeria

Avvio scoppiettante, dopo 180" i padroni di casa si portano in vantaggio con Arribas che di testa batte Lunin. La reazione dei Blancos arriva con il grande acquisto estivo: al 19' il britannico trova il pari confermato poi dal Var dopo la revisione per possibile fuorigioco. I ragazzi di Ancelotti si portano anche avanti nel recupero del primo tempo (50') con Kroos ma il Var annulla la rete del tedesco per un fallo durante l'azione. È la serata di Bellingham e ad inizio ripresa scrive ancora il suo nome a referto: cross perfetto di Kroos e colpo di testa dell'ex Dortmund per il 2-1. Bellingham non si limita solo a segnare, infatti suo l'assist per il 3-1 realizzato da Vinicius Junior al 73' per assicurare i 3 punti.

Almeria-Real Madrid, tabellino e statistiche

Liga, la classifica

Celta Vigo pareggio in extremis a San Sebastian

Secondo pareggio consecutivo per la Real Sociedad che viene frenata in casa per 1-1 dal Celta Vigo. Padroni di casa che pregustavano il sapore della vittoria dopo al rete al 22' di Barrenetxea ma in pieno recupero (94') gli ospiti trovano con Mingueza lesto sugli sviluppi di un calcio d'angolo a ribadire la sfera per la rete del pareggio che regala il primo punto in stagione per i Celestes.

Real Sociedad-Celta Vigo, tabellino e statistiche